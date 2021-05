Drie aanhoudingen voor doodsteken 17-jarige in Den Haag

De politie heeft drie mensen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Den Haag waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam. Het gaat om een 21-jarige man uit Delft en een man en vrouw van 20 en 21 uit Den Haag.

De steekpartij gebeurde rond 20.30 uur in de buurt van een supermarkt op de Rijkseweg in Den Haag. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De daders sloegen op de vlucht na het incident. Uit het onderzoek, waarbij de politie sporenonderzoek deed en getuigen hoorde, kwam een mogelijk betrokken auto naar voren. De politie meldt dat die auto later op de avond tegen werd gehouden op de Erasmusbrug in Rotterdam.

Vrijwillig gemeld

De twee inzittenden, de man uit Delft en de vrouw uit Den Haag, werden aangehouden. Later op de avond meldde de man uit Delft zich vrijwillig bij een politiebureau.

Het onderzoek is ondanks de arrestaties nog steeds bezig, meldt Omroep West. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit.