Ajax gewoon op oorlogssterkte: 'Het is de Klassieker, we willen winnen'

Trainer Erik ten Hag heeft de overvolle programma's van zijn internationals goed bekeken. Misschien gunt hij in de laatste weken van het seizoen wat andere jongens speeltijd. Maar zondag op bezoek bij Feyenoord niet.

"Voor onze fans weten we dat deze wedstrijd heel belangrijk is. En zo zullen we hem ook benaderen", zegt Ten Hag vastbesloten. "Het is de Klassieker, we willen winnen."

Ajax kan zondag in De Kuip (14.30 uur) niet beschikken over de geschorste Nicolás Tagliafico, terwijl Daley Blind nog herstellende is van zijn enkelblessure. Verder staat alleen achter de naam Brian Brobbey een vraagteken vanwege niet benoemde "klachten" bij de spits.

Tagliafico kan daarna vervroegd met vakantie. "Na zondag geven we misschien nog een of twee spelers die mogelijkheid", aldus Ten Hag.

'Laten zien dat we nummer één zijn'

"We willen eerst laten zien dat we de nummer één van Nederland zijn. Ergens komen is makkelijker dan ergens blijven. We zullen het vanaf nu moeten laten zien. Zondag zullen we een sterk elftal opstellen."

"Ik kies het elftal waarmee ik denk dat we de grootste kans hebben om te winnen. Het gaat niet om spelers wel of niet belonen na een lang seizoen."