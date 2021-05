Nieuw onderzoek naar oorzaak honderden verzakte woningen bij Twents kanaal

De provincie Overijssel is een nieuw onderzoek gestart naar de oorzaak van de schade aan honderden panden langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Het onderzoek wordt gedaan door onderzoeksbureaus Deltares en TNO, die gaan kijken of het weghalen van de onderste sliblaag voor de verdieping van het kanaal directe aanleiding is voor de verzakkingen van de huizen.

Het veldonderzoek neemt ongeveer vijf tot acht weken in beslag. Om over een langere periode metingen uit te kunnen voeren, worden speciale instrumenten in de grond geplaatst. Daarvoor moet worden geboord.

Uit een eerder onderzoek van Deltares en TNO kwam naar voren dat in veel gevallen niet met zekerheid is vast te stellen dat de schade aan de huizen is veroorzaakt door de werkzaamheden.

Bijna 400 meldingen

Het kanaal tussen Almelo en Coevorden is tussen 2011 en 2016 uitgebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen. In 2013 meldden de eerste bewoners al verzakkingen. Inmiddels zijn er bijna 400 meldingen gedaan, schrijft RTV Oost.

Een aantal bewoners durft niet meer thuis te wonen. In hun huizen zijn onder meer gasleidingen verzakt. Ook kampen veel gedupeerden met lichamelijke en fysieke klachten als gevolg van de affaire.

Ongeacht de resultaten van de onderzoeken, beloofde de provincie Overijssel eerder al de mensen met schade te helpen. "Als de schade door de overheid is veroorzaakt, wordt die vanzelfsprekend vergoed. Maar we willen ook de helpende hand bieden bij schade die niet is veroorzaakt door de overheid", zei de verantwoordelijke gedeputeerde daarover.