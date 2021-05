Universiteiten treden op tegen 'shitstorm aan haat' richting wetenschappers

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) gaat een plan opstellen om geïntimideerde- en bedreigde wetenschappers beter te ondersteunen. Hoogleraren en universitair docenten hebben te kampen met online haatcampagnes, hackpogingen om hun sociale media-accounts over te nemen, doodsbedreigingen en intimidatie aan huis.

De Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW) pleit ook voor onderzoek naar intimidatie van specifiek vrouwelijke wetenschappers.

'Teef, landverrader'

Dat bedreigingen richting wetenschappers een serieus problemen vormen, weet hoogleraar politieke economie Catherine de Vries maar al te goed. 'Kankerhoer', 'teef' en 'landverrader' zijn maar enkele van de scheldwoorden die ze over zich heen kreeg.

De Vries werkt aan de Universiteit van Boccone in Milaan, maar mengt zich in het publieke debat in Nederland door haar column in het Financieele Dagblad. Maar tv-optredens zijn volgens haar de belangrijkste aanleiding voor haatberichten. Toen ze vorig jaar in EenVandaag een pleidooi hield voor Europese leningen voor Italië "brak de hel los", zegt ze.

'Ik hoop dat je corona krijgt, maar beter legt iemand je om', luidde één van de doodswensen. "Ik durfde mijn sociale media en email niet meer te openen, zo heftig waren de reacties."

Een jaar eerder kreeg De Vries al een briefje in de bus van haar huis in Nederland. 'We weten waar je woont', stond daarin. "Het op de vrouw spelen, mij intimideren op mijn privé-adres, de bedreigingen. Het moet ophouden."