Vader Ruinerwold-gezin nog eens drie maanden uit huis

In de komende maanden wordt de aangifte beoordeeld. "Het uiteindelijke doel is om te komen tot een passende interventie die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen", stelt het OM.

Het Openbaar Ministerie heeft Van D., die in een zorginstelling zit, nu een zogenoemde gedragsaanwijzing opgelegd. Hij mag niet bij het huis van de kinderen in de buurt komen en geen contact hebben met het gezinslid dat aangifte heeft gedaan.

Afgelopen week werd bekend dat de gemeente aan Van D. een huisverbod had opgelegd , in het belang van de veiligheid van de kinderen en hun verdere ontwikkeling. Aanleiding was onder meer een nieuwe aangifte van seksueel overschrijdend gedrag tegen Van D. Het huisverbod liep vandaag af.

Gerrit Jan van D., de vader van het Ruinerwold-gezin, mag ook de komende negentig dagen niet in de buurt van het huis in Ermelo komen waar hij met zijn jongste kinderen woont. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten.

In oktober 2019 kwam de Ruinerwold-zaak aan het licht. Van D. leefde jarenlang met zes van zijn kinderen in afzondering op een boerderij in Drenthe. Het gezin werd ontdekt nadat een van de kinderen om hulp had gevraagd in een café. De vader werd daarna aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van de twee oudste kinderen en van vrijheidsberoving van al zijn kinderen. In maart werd de strafzaak tegen hem gestaakt vanwege zijn fragiele gezondheid en ging hij weer bij zijn kinderen wonen.