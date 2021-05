Na mislukte rentree James dreigt kampioen Lakers play-offs in NBA te missen

Wat is er precies aan de hand met LeBron James? In alle onzekerheid over diens enkelblessure zijn de basketballers van Los Angeles Lakers in elk geval volledig de weg kwijt in de NBA en dreigt de regerend kampioen zelfs de play-offs te missen. Een terugslag bij de grote ster van de ploeg komt op geen slechter moment, met nog zes duels te gaan in de reguliere competitie. Directe concurrent Portland Trail Blazers is vrijdag de eerstvolgende opponent. De huidige plek in de Western Conference volstaat nog wel voor deelname, maar na zeven nederlagen in de laatste negen duels heeft het vertrouwen een flinke deuk opgelopen. Nu waren de LA Clippers veel te sterk (118-94). Futuristisch ogend bed De 36-jarige James ziet het allemaal lijdzaam toe, nadat hij vorige week een korte rentree had gemaakt. The King had er alles aan gedaan om het genezingsproces van zijn hardnekkige enkelblessure te versnellen. Zo stapte hij dagelijks in een futuristisch ogend 'bio dome bed', een soort koker met een verhoogde zuurstofconcentratie. Toch kreeg hij na twee duels weer last van het gewricht.

LeBron James in zijn speciale bed - Instagram LeBron James

Tot overmaat van ramp ging in de verloren stadsderby tegen de Clippers ook Anthony Davis na het eerste kwart met enkelproblemen naar de kant, nog een sterkhouder uit het team dat vorig jaar kampioen werd. Het rammelt aan alle kanten bij de Lakers. Halverwege de partij tegen de Clippers keek de ploeg al tegen een achterstand van meer dan twintig punten aan, iets wat de laatste twee jaar niet meer was voorgekomen. 'Klap voor het team' "Het is een klap voor het team als LeBron er niet bij is", merkte ook coach Frank Vogel. "We begrijpen dat het tijd zal kosten voordat hij weer honderd procent is. We zijn niet tevreden met de situatie waarin we nu zitten. We hebben iedereen nodig om er weer bovenop te komen. Dat geldt net zo goed voor Anthony."

Davis houdt vertrouwen: 'LeBron heeft een week nodig om fit te worden' - NOS