'Weinig strafzaken uit witwasmeldingen banken'

Van de tienduizenden witwasmeldingen van banken per jaar leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft Trouw. Het Openbaar Ministerie zegt tegen de krant dat "enkele tientallen" meldingen een zaak opleveren.

Banken zijn verplicht om te controleren op witwaspraktijken. Zij meldden volgens de krant vorig jaar 155.000 ongebruikelijke transacties bij de overheidsdienst Financial Intelligence Unit (FIU), die daarvan 39.000 als verdacht aanmerkte.

Het OM zegt tegen Trouw niet bij te houden hoeveel van die verdachte transacties tot strafzaken leiden, maar dat het zeker gaat om enkele tientallen in de afgelopen jaren. Dat lage aantal zou komen omdat de kwaliteit van de meldingen laag is en omdat er nog veel onderzoek nodig is na een melding.

Schikkingen

Banken zijn de laatste jaren herhaaldelijk op de vingers getikt omdat ze niet genoeg deden aan het opsporen van witwassen. ING trof een recordschikking van 775 miljoen euro met het OM omdat de bank witwassen faciliteerde. ABN Amro wordt onderzocht en de Rabobank heeft een boete van een miljoen euro gekregen.

De banken hebben nu afdelingen opgetuigd om het witwassen op te sporen, maar in september 2019 meldde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nog dat te veel criminele transacties buiten het zicht van banken blijven en dat er daarom beter samengewerkt moet worden.