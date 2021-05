Mercedes domineert vrijdagtrainingen, Mazepin zorgt voor hoofdschuddende collega's

De winnaar van 2016, die toen debuteerde bij Red Bull Racing, eindigde in de eerste testsessie als tweede achter Bottas.

Max Verstappen kwam in de tweede training door wat technisch malheur (voorvleugel) en een inschattingsfout in zijn 'snelle ronde', waardoor hij geen toptijd kon neerzetten, niet verder dan de negende plaats.

Wie gaat Mercedes dit weekend van de winst houden bij de Grand Prix van Spanje? Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die in Catalonië laatste vier edities won, zetten vrijdag de toon door in respectievelijk de eerste en tweede vrije training de snelste tijd te noteren.

Nikita Mazepin heeft veel moeite om zijn draai in de Formule 1 te vinden. De Russische coureur van Haas baarde in de eerste vrije training opzien door opnieuw in de fout te gaan.

De eerste testsessie in Barcelona was amper vijf minuten onderweg toen Mazepin zijn bolide in de grindbak parkeerde. De coureur kon de training vervolgen, maar het incident zorgde direct voor hoofdschuddende collega's. "Mazepin zal nooit veranderen", reageerde Charles Leclerc.