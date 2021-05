Mazepin zorgt voor hoofdschuddende collega's bij Formule 1-training in Spanje

Nikita Mazepin heeft veel moeite om zijn draai in de Formule 1 te vinden. De Russische coureur van Haas bleef vrijdag ook tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje niet gevrijwaard van persoonlijke fouten.

De eerste testsessie op het circuit in Catalonië was amper vijf minuten onderweg toen Mazepin zijn bolide in de grindbak parkeerde. De coureur kon de training vervolgen, maar het incident zorgde direct voor hoofdschuddende collega's. "Mazepin zal nooit veranderen", reageerde Charles Leclerc. Reeks aan incidenten Mazepin heeft inmiddels een reeks aan race-incidenten op zijn naam staan. De Rus verliest tot nu toe herhaaldelijk de controle over zijn bolide. Zo kwam hij bijvoorbeeld bij zijn Formule 1-debuut, bij de Grand Prix van Bahrein, niet verder dan de vierde bocht van de eerste ronde. Sergio Pérez ontsnapte afgelopen weekend in Portugal aan een crash met Mazepin, omdat de Rus de aanstormende Mexicaan, die op dat moment in de race aan de leiding ging, geen voorrang verleende. Het kwam Mazepin op een tijdstraf van vijf seconden te staan.

Grand Prix van Spanje bij de NOS De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting zie je 's avonds in de uitzending van Studio Sport om 18.10 uur.

Valtteri Bottas noteerde in de eerste training in Barcelona de beste tijd voor nummer twee Max Verstappen, die bijna vijf jaar geleden in Spanje zijn eerste overwinning in de Formule 1 mocht vieren. Schade bij Verstappen Verstappen kende geen vlekkeloze eerste vrije training en moest door schade aan de voorvleugel zijn sessie even onderbreken. Lewis Hamilton noteerde de derde tijd.