PvdA moet op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter

PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Ze vindt het na vier jaar tijd voor een nieuwe partijvoorzitter "die zich met 120 procent stort op de grote opdrachten die er voor onze partij liggen."

Vedelaar wijst erop dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen "een grote domper" was. "Als campagneleider trek ik me dat aan." De PvdA haalde negen zetels, net als bij de verkiezingen in 2017. De partij verloor toen 29 zetels.

De leden van de PvdA kozen Vedelaar in 2017 tot voorzitter. Zij volgde Hans Spekman op, die aftrad na de dramatische verkiezingsnederlaag.

Uit het slop trekken

Vedelaar moest de partij weer uit het slop trekken en is daar naar eigen zeggen gedeeltelijk in geslaagd. Het fundament is wat haar betreft hersteld. "De partij staat er beter voor dan in 2017."

Maar, zegt ze, "we zijn er dus nog lang niet. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het voor de partij het beste is als een nieuwe voorzitter deze en andere opdrachten met volle energie ter hand neemt."

De PvdA kiest op 2 oktober een nieuwe voorzitter. "Tot die tijd zal ik me met dezelfde energie inzetten voor mijn partij en onze vereniging."

Twee maanden voor de verkiezingen trok partijleider Lodewijk Asscher zich terug als lijsttrekker van de PvdA. Hij vond dat hij als oud-vicepremier en minister van Sociale Zaken medeverantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire. Asscher werd opgevolgd door Tweede Kamerlid en oud-minister Lilianne Ploumen.