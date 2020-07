Wekdienst 27/7: Slachterijen willen halal slachten • Inreisverbod langeafstandsrelaties versoepeld

Wekdienst 27-7 - ANP

Goedemorgen! Vandaag dient een kort geding van slachterijen om halal te mogen slachten en wordt het inreisverbod versoepeld voor mensen met een latrelatie. Het is vandaag bewolkt en vooral in het noorden en noordwesten kan wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en in het zuiden schijnt vanmiddag ook af en toe de zon. Het wordt 21 tot 28 graden.

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vanaf vandaag kunnen geliefden met een latrelatie buiten de EU elkaar eindelijk weer in de armen sluiten. De organisatie Love Is Essential heeft druk uitgeoefend op minister Grapperhaus om de coronamaatregelen voor mensen met een langeafstandsrelatie te versoepelen.

Twee slachterijen willen schapen halal slachten tijdens het aanstaande Offerfeest. De NVWA heeft daar geen toestemming voor gegeven, omdat ze niet kunnen waarborgen dat zij de coronaregels naleven. De slachterijen eisen nu via een kort geding alsnog toestemming.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB opent een speciale zomerbellijn voor senioren. De lijn is er voor ouderen die om een praatje verlegen zitten of behoefte hebben om hun verhaal kwijt te kunnen, of zomaar even wat gezelligheid zoeken.

Wat heb je gemist? Sinds vannacht zijn in Marokko acht steden afgesloten van de buitenwereld. De regering wil zo het aantal coronabesmettingen onder controle krijgen. Het gaat om grote plaatsen als Casablanca, Fez en Marrakesh. De sluiting werd vrij abrupt aangekondigd en dus probeerden veel mensen op het laatste moment nog in of uit een stad te komen. Dat leidde tot grote verkeersopstoppingen.

Ander nieuws uit de nacht: Sanquin zoekt donoren voor coronamedicijn: mensen die het virus hebben gehad kunnen bij de bloedbank bloedplasma geven. Daaruit kunnen antistoffen worden gehaald.

Besmetting in zeehondencentrum Pieterburen: een vrijwilliger van het centrum is besmet met het coronavirus en daarom gaan de overige vrijwilligers uit voorzorg in quarantaine.

Goud is duurder dan ooit: een troy ounce (31,1 gram) is ruim 1930 dollar waard. Goud geldt in crisistijden als een veilige belegging. Ook zilver en platinum zijn flink in prijs gestegen.

En dan nog even dit: Wadlopen is erg populair onder avontuurlijke vakantiegangers in eigen land. Het is flink drukker met wandeltochten op het Wad. Deze mensen vertellen dat ze op zoek waren naar "iets pittigers":

