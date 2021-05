Worstelaarster Blaszka laat ook laatste kans op olympisch ticket onbenut

Worstelaarster Jessica Blaszka kan deelname aan de Olympische Spelen in Tokio vergeten. Ze verloor bij het olympisch kwalificatietoernooi in Sofia in de klasse onder de 53 kilogram direct haar eerste partij en is uitgeschakeld.

Het OKT in Sofia was voor de 28-jarige Blaszka de laatste kans om zich te plaatsen voor Tokio. Ze moest de finale halen om een olympisch ticket te verdienen, maar boog in de achtste finales met 5-3 voor de Turkse Zeynep Yetgil, die in 2018 bij de beloften (-23) en junioren EK-goud won.

Twee operaties

Blaszka won brons bij de WK van 2015 en de EK van 2019 en zilver bij de EK van 2020. Na haar zilveren EK-medaille van februari vorig jaar gebruikte ze de coronaperiode om zich twee keer te laten opereren aan haar scheenbeen. Daar zat een cyste.

In maart van dit jaar keerde ze terug op de worstelmat. Toen verspeelde ze bij het OKT in Boedapest haar eerste kans op een olympisch ticket door in de kwartfinales te verliezen van de Russische Stalvira Orsjoesj.

In 2016 was Blaszka in Rio de Janeiro de eerste Nederlandse worstelaarster die meedeed aan de Spelen. In Brazilië strandde ze in de eerste ronde.