Doorstart D-reizen dichtbij: 'Het moet gek lopen als het niet lukt'

Een doorstart van het failliete D-reizen met online reisbureau Prijsvrij Vakanties is vrijwel zeker. Dat bevestigt Prijsvrij Vakanties aan de NOS.

"Het moet gek lopen als het niet lukt", zegt Marc van Deursen, directeur van Prijsvrij Vakanties. Hij laat weten dat het bedrijf momenteel de enige partij is voor een doorstart van D-reizen. Dat betekent dat Hillman Travel niet meer in gesprek is met de curatoren. De curatoren hebben hier nog niet op gereageerd.

Het is onbekend hoeveel winkels Prijsvrij zal overnemen. Het boekenonderzoek bij D-reizen is gestart en Van Deursen laat weten optimistisch gestemd te zijn. "We doen ons uiterste best om met zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid de doorstart te realiseren."

Voor de zomervakantie

Prijsvrij Vakanties is van plan om de doorstart rond te hebben voor de zomervakantie. "We zien de omzetten bij Prijsvrij Vakanties al oplopen, dus willen snel met D-reizen verder om een gezonde doorstart te kunnen maken", zegt Van Deursen.

De overgenomen winkels door Prijsvrij Vakanties blijven onder de merknaam D-reizen werken. Eerder bleek dat de directeuren van het failliete D-reizen de merknaam naar hun privébedrijf hadden overgeheveld. Afgelopen dinsdag werd uit het faillissementsverslag duidelijk dat de merknaam D-reizen bij een doorstart blijft bestaan. De curatoren onderzoeken nu of de directeuren kwalijk hebben gehandeld door zich de merknaam toe te eigenen.

D-reizen werd 6 april failliet verklaard. Bij het bedrijf werkten ruim 1150 mensen bij de 285 reisbureaus in Nederland.