Bondscoach volleyballers is bezig met 'groot geheim' richting EK-kwalificatie

Voor de Nederlandse volleybalmannen begint vanavond de kwalificatiereeks voor het EK in september met een wedstrijd in en tegen Kroatië. Oranje neemt met niks minder genoegen dan kwalificatie. "Anders hebben we gefaald", meent Gijs Jorna.

Nederland zit als nummer zestien van de wereld in een poule met Zweden (47ste) en Kroatië (54ste). Alleen de groepswinnaar gaat naar het EK. "Maar we weten ook dat het geen makkelijke opgave wordt", aldus Jorna, libero van het Nederlands team.

"Kroatië heeft een heel degelijk team. We hebben het nooit makkelijk gehad tegen die gasten, dus we moeten op onze hoede zijn. De vorm van de dag zal de doorslag geven."

Groot geheim

Ook voor bondscoach Roberto Piazza is het EK halen een must, maar er is nog een kwestie waar hij mee worstelt in aanloop naar het kwalificatietoernooi.

Wie gaat hij als diagonaalspeler opstellen? Dat is de speler die de punten binnenslaat, vergelijkbaar met een spits in het voetbal. Nederland heeft drie topkandidaten: Wouter ter Maat, Thijs ter Horst en de absolute ster Nimir Abdelaziz.

"Ik ga proberen iets te bedenken zodat ze alle drie in het team komen, maar dat is natuurlijk een groot geheim", zegt Piazza met een lach.