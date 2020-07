Geen Spelen? Die gedachte laten chefs Vergeer en Van den Hoogenband niet toe

Esther Vergeer en Pieter van den Hoogenband tijdens een persbijeenkomst op Papendal - ANP

Met nog iets minder dan een jaar voor de nieuwe startdatum van de Olympische Spelen in Tokio hebben Esther Vergeer en Pieter van den Hoogenband, de chefs de mission van de paralympische en olympische ploeg, er alle vertrouwen in dat er volgend jaar wél Spelen zullen plaatsvinden. Toch blijft er ook nog veel onduidelijk, zoals Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, vrijdag al vertelde in een interview met de NOS. Bijvoorbeeld over kwalificatiemomenten en wedstrijden in aanloop naar Tokio. Onduidelijkheid "Als topsporter kun je ontzettend goed incasseren, je hebt mentale veerkracht, je kunt presteren onder alle omstandigheden, maar als er iets verschrikkelijk is, is het onduidelijkheid", aldus Van den Hoogenband. "Het is knap om te zien hoe flexibel iedereen hier probeert mee om te gaan." Op dit moment heeft zestig procent van de potentiële Nederlandse olympiërs zich al gekwalificeerd voor Tokio. "Er komen goede oplossingen", aldus Van den Hoogenband. "Daar ben ik niet bang voor. En soms heb je nu gewoon nog geen antwoorden."

Vergeer en Van den Hoogenband horen veel verschillende verhalen en reacties van de sporters op (de gevolgen van) de coronacrisis. "Bij een deel gaat het supergoed", aldus Vergeer. "Zij zetten de knop om en zijn met volle energie deze periode ingegaan. Vaak zijn ze beter, sterker en fitter dan ooit." "Andere sporters hebben meer twijfels, sommigen hebben zelfs besloten om te stoppen. Dat is jammer." Van den Hoogenband snapt het wel. "Aan het eind van je carrière kijk je ook naar je maatschappelijke carrière en wil je misschien wel een gezin stichten."

Van den Hoogenband legt uit dat hun functie als chef de mission er vooral een van faciliteren is. "Wij willen het optimale prestatieklimaat voor sporters en coaches. Mijn taak is nu om iedereen zo goed mogelijk te informeren bij nieuwe ontwikkelingen." Vooral over de paralympische sporters heeft Vergeer nog wel extra zorgen. "Er is een aantal sporters met een kwetsbare gezondheid. Die zullen bepaalde situaties niet willen of kunnen opzoeken. Welke regels heb je nodig voor die kwetsbare groep? Hoe kunnen we dat oplossen? Het is echt een puzzel." Seinen op groen Dat het olympisch dorp en de sportstadions geregeld zijn voor volgend jaar, is voor de chefs in ieder geval een zorg minder. "Dus de gedachten dat er geen Spelen zullen zijn, laat ik niet toe", zegt Van den Hoogenband zonder twijfel. "Alle seinen staan op groen." "Als je de wereld nu bekijkt, is er nog zoveel onzeker", aldus Vergeer. "Ik hoop dat er weer sportevenementen gaan plaatsvinden en dat de sporters ondertussen gemotiveerd blijven. Het is ook een kans om volgend jaar sterker dan ooit aan de start van de Spelen te staan."