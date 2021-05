Warming-up: De Graafschap op de trekker naar eredivisie • Geen erehaag in Klassieker

Feyenoord-trainer Dick Advocaat hintte na de verloren wedstrijd tegen ADO op een vertrek. Op de persconferentie richting de Klassieker laat hij weten gewoon aan te blijven. "Vorige week heb ik door de emotie en de frustratie een aantal dingen verkeerd gezegd. Dat kan mij ook weleens overkomen. Ik had nooit gedacht dat we van ADO zouden verliezen en dan kun je dingen zeggen die niet verstandig zijn. Dat heb ik ook aan de spelersgroep laten weten. Jullie hebben er de hele week over kunnen schrijven en praten in programma's en podcasts. Ik heb het afgesloten."

In een gesprek met de spelersgroep trok Advocaat dus het boetekleed aan. Wat is er nog meer besproken? "Frank Arnesen (technisch directeur, red.) en ik hebben gezegd wat we in de komende twee weken verwachten. Wat er meer is gezegd is allemaal niet belangrijk hier.

"We moeten in ieder geval dezelfde intensiteit hebben als Ajax, strijd leveren. Tegen ADO was het gelaten. We willen goed afsluiten. En dan moeten jullie maar bepalen of het genoeg was. Het doel is Europees voetbal halen, hoe maakt niet uit. Je moet realistisch zijn, de vierde plek (Vitesse heeft vijf punten meer, red.) zal heel moeilijk worden. Dus dan via de nacompetitie."

