Warming-up: Ajax op oorlogssterkte naar De Kuip • Tagliafico mag met vakantie

Mohamed Ihattaren komt zondag niet in actie tegen Willem II. De aanvaller, die een moeizaam seizoen beleefd, is ziek. Dat vertelde PSV-trainer Roger Schmidt bij de wekelijkse persconferentie op De Herdgang.

"Het is voor Mo een seizoen met ups and downs geweest. Hij leek op een positieve manier te eindigen met zijn geweldige goal (tegen Heracles, red.). Maar twee weken geleden had hij last van zijn knie en nu die ziekte. We hopen dat hij er donderdag weer bij is en nog wat minuten kan maken dit seizoen."

Zondag is Willem II de tegenstander van PSV. De Tilburgers vechten nog tegen degradatie, maar ook voor PSV zijn de belangen groot. Winnen is noodzaak om de voorronden van de Champions League te bereiken. "Wij staan er het beste voor van alle ploegen die om de tweede plek vechten. Wij denken niet aan de mogelijkheid dat we derde of zelfs vierde worden. Onze focus ligt nu op de derby van zondag tegen Willem II."

"We hebben deze week naar de halve finales in de Champions League gekeken. Als je daar geen motivatie van krijgt, dan heb je niets te zoeken in het profvoetbal."

Ook zei Schmidt nog iets over Noni Madueke. De Engelse jeugdinternational zou nadrukkelijk in de belangstelling staan van onder meer Leicester City. Schmidt gaat ervan uit dat hij gewoon in Eindhoven blijft: "Hier kan hij zich het beste ontwikkelen. Madueke blijft gewoon."