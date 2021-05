Beslaglegging bij 400 bedrijven om misbruik coronasteun

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft deze week de deurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van 400 bedrijven die misbruik zouden hebben gemaakt van coronasteun.

Het gaat om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), een van de subsidieregelingen voor bedrijven die door de coronacrisis vaste lasten niet kunnen betalen. De regeling is onderdeel van het uitgebreide steun- en herstelpakket en wordt uitgevoerd door de RVO.

Signalen

Ondernemers en zzp'ers die meer dan 30 procent omzetverlies hebben en daardoor hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, kunnen duizenden tot honderdduizenden euro's steun krijgen. Wie de subsidie aanvraagt moet onder meer een schatting maken van het verwachte omzetverlies. Het geld moet besteed worden aan de vaste lasten.

Begin dit jaar kreeg de RVO signalen over mogelijk misbruik en werd een onderzoek gestart naar mogelijke fraude met de TVL. Daarbij heeft de dienst ook overlegd met de FIOD en het Openbaar Ministerie, die een strafrechtelijk onderzoek zijn gestart. Dat onderzoek loopt nog, details kunnen daarover nog niet gegeven worden.

Beslaglegging bankrekening

Het onderzoek van de RVO leidde tot aangifte tegen 400 bedrijven en direct ook een beslaglegging op hun bankrekening via de rechter, om te voorkomen dat er geld weggesluisd wordt. Bedrijven waartegen aangifte wordt gedaan, krijgen dat ook te horen.

Ondernemers hadden zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. Omdat die termijn volgens de RVO in het geval van deze 400 bedrijven was verstreken zonder bezwaar, is de tijdelijke beslaglegging overgegaan in definitieve beslaglegging van naast de banktegoeden ook de bezittingen van de bedrijven. Daarmee hoopt de overheid een deel van het geld dat onterecht is uitgekeerd weer terug te kunnen krijgen.

In totaal is de TVL 241.000 keer aangevraagd. Bij dus slechts een heel klein deel, opgeteld 0,5 procent, is aangifte gedaan.

De komende weken volgen meer beslagleggingen, meldt RVO. De dienst heeft intussen ook de controle op nieuwe aanvragen aangescherpt. Wat er eerder mankeerde aan de controles is niet duidelijk.