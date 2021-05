Woede in Roemenië: stroopte Liechtensteinse prins grootste beer van het land?

De Roemeense autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het doodschieten van de grootste bruine beer van het land. De Roemeense milieu-inspectie controleert onder meer of er in de zaak mogelijk sprake was van stroperij. Hoofdrolspeler in de zaak? Een Liechtensteinse prins.

Woensdag beschuldigden twee milieuorganisaties in een persbericht prins Emanuel von und zu Liechtenstein er namelijk van Arthur, 'de grootste beer van Roemenië en misschien wel van de EU', te hebben gestroopt in een beschermd natuurgebied in de Karpaten.

De 42-jarige prins wil tegenover media in Oostenrijk, waar hij woont, niet reageren op de zaak.

Geen probleembeer

Sinds 2016 is er een algeheel verbod op berenjacht in Roemenië, waar met zo'n 6000 beren de grootste bruineberenpopulatie van Europa leeft.

Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt in het land een jachtvergunning uitgegeven, bijvoorbeeld als een beer structureel overlast veroorzaakt of gevaarlijk is voor mensen. Prins Emanuel, familie van de regerende Liechtensteinse vorst Hans Adam II, zou voor 7000 euro een vergunning voor zo'n 'probleembeer' hebben gekocht.

"Dat ging om een jonge berin die in de buurt van huizen kwam", zegt Robert Bas, oud-journalist van de NOS die tegenwoordig in Roemenië woont, in het NOS Radio 1 Journaal.

Maar in werkelijkheid zou de prins in maart met de vergunning in zijn achterzak 70 kilometer verderop, diep in beschermd bosgebied, bewust op zoek zijn gegaan naar Arthur. Het 17-jarige mannetje leefde ver weg van de bewoonde wereld en stond in Roemenië te boek als grootste bruine beer van het land. Dat maakte van hem een prestigieuze jachttrofee.