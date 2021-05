Privéfoto op postzegel van Máxima ter ere van 50ste verjaardag

Koningin Máxima krijgt binnenkort een eigen postzegel. Ze wordt op 17 mei 50 jaar en dan komt PostNL met een velletje Máxima-zegels. Bijzonder is dat er ook een postzegel met een privéfoto bij zit.

Die privéfoto is een zwart-witportret van de koningin. Ontwerper Maud van Rossum zag de foto tijdens een tv-toespraak van koning Willem-Alexander in zijn werkkamer staan en vroeg toestemming om de foto te mogen gebruiken.

Volgens de ontwerper was het niet moeilijk om de foto te krijgen. "Ik heb zelf geen direct contact met het koningshuis gehad, dat ging via PostNL. Maar het ging allemaal heel vlot, er werd snel in toegestemd om de foto te mogen gebruiken", zegt Van Rossum.

Eerste keer dat een koningin zo op een postzegel staat

Ze noemt de foto een "prachtig, heel intiem beeld". "Ik denk niet dat er ooit een koningin zo op een postzegel is afgebeeld." De foto is in 1999 gemaakt, in New York. In dat jaar ontmoetten Willem-Alexander en Máxima elkaar.

De kleurenfoto's zijn gemaakt door fotograaf Robin Utrecht. Een velletje heeft vijf zegels. De postzegels met de foto's van Máxima zijn vanaf haar verjaardag, maandag 17 mei, te koop.