Trainer Schmidt wekt met project 'PSV 3.0' veel nieuwsgierigheid

Na de controlerende spelconcepten van Phillip Cocu en Mark van Bommel waait er met trainer Roger Schmidt een avontuurlijke wind door Eindhoven. Project 'PSV 3.0' is onderweg. De selectie van PSV is grotendeels dezelfde als die van vorig seizoen, maar dat is zowat de enige geleding van de club die intact is gebleven. De technische staf, de medische staf en zelfs een nieuwe kledingsponsor. Er is ten opzichte van vorig seizoen veel veranderd op De Herdgang. Maar het is vooral de trainer die in Eindhoven de grootste verandering teweeg gaat brengen, zo is de verwachting. Schmidt predikt een actieve, aanvallende voetbalstijl met (kort) combinatiespel waarbij de tegenstander continu wordt opgejaagd en de verdediging ver van het eigen doel speelt.

Quote Accepteer dat je veel goed kan doen en toch kunt verliezen. Roger Schmidt

Schmidt schreef zelfs een recent verschenen boek over zijn ideale voetbalevangelie. "Accepteer dat je in het voetbal veel dingen goed kunt doen en toch kunt verliezen. Het is de uitdaging om de waarschijnlijkheid dat je wint, voor jezelf zo groot mogelijk te maken", klinkt het onder meer. LASK Linz De tactische opvatting doet denken aan het Oostenrijkse LASK Linz, dat afgelopen seizoen PSV en AZ versloeg in de Europa League door onder meer de tegenstander continu op de huid te zitten.

Schmidts voorbeelden zijn Jürgen Klopp, Marcelo Bielsa, Louis van Gaal en Diego Simeone. Allemaal trainers die hun elftal op kenmerkende wijze laten voetballen. "Als je de ploegen van deze trainers ziet spelen, dan zie je hun methoden. Je weet meteen dat een elftal door hen wordt getraind", aldus Schmidt. PSV 3.0 En dat is precies wat Schmidt ook met PSV hoopt te bewerkstelligen. Hij wil zijn handtekening op het elftal kunnen zetten. Noem het project 'PSV 3.0', als nieuw hoofdstuk na de periodes van Cocu en Van Bommel.

Roger Schmidt (midden) neemt het woord tijdens de training van PSV - ANP

Met de aanstelling van Schmidt breekt PSV met de opvattingen van oud-trainers Cocu, Van Bommel en ad interim Ernest Faber, die hun elftallen vooral vanuit de controle lieten voetballen. En ondanks dat met name Cocu (drie landstitels en een overwintering in de Champions League) toch behoorlijk succesvol was met een controlerend systeem, kijkt de Eindhovense achterban reikhalzend uit naar het op voorhand avontuurlijke concept van Schmidt.

Oefenprogramma PSV: 31 juli: PSV-UNA (19.00 uur Herdgang)

8 augustus: SC Verl-PSV (16.00 uur. Marienfeld)

9 augustus: KFC Uerdingen-PSV (16.00 uur, Marienfeld)

15 augustus: PSV-Vitesse (18.45 uur, Eindhoven)

21 augustus: PSV-Willem II (18.45 uur, Tilburg)

"We kunnen snel stappen maken", aldus Schmidt, de oud-coach van onder meer Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen. "Maar om op een hoog niveau stabiel te blijven, dat is een andere uitdaging." Nieuwsgierigheid Die laatste opmerking wekt ook nieuwsgierigheid. Want is de actieve speelstijl van Schmidt ook bestand tegen de lange termijn? Ver van het eigen doel voetballen, werd dat in een niet heel ver verleden als naïef betiteld? En heeft PSV wel het materiaal voor de opvattingen van de trainer? "Ik heb inmiddels behoorlijk wat ervaring opgebouwd en ik denk dat het werkt als je het op deze manier doet", klinkt Schmidt overtuigd van zijn manier van werken. De toekomst moet uitwijzen of dat daadwerkelijk zo is. Project 'PSV 3.0' is onderweg.

Technische en medische staf PSV Nieuw: Roger Schmidt (hoofdtrainer), Jörn Wolf (assistent), Lars Kornetka (assistent), Benjamin Kugel (conditietrainer), André Ooijer (assistent), Raimond van der Gouw (keeperstrainer), Bas Roorda (teammanager), Gust van Montfort (hoofd medische staf), René Dannenburg (hoofd fysiotherapie), Elseline Lefeber (fysiotherapeut), Jurgen Nijenhuis (fysiotherapeut), Rob van Hunnik (fysiotherapeut). Vertrokken: Mark van Bommel (hoofdtrainer), Jürgen Dirkx (assistent), Reinier Robbemond (assistent), Ruud Hesp (keeperstrainer), Ernest Faber (interim-trainer, nu weer hoofd jeugdopleiding), Adil Ramzi (assistent, nu trainer PSV onder 17), René Eijkelkamp (assistent), Egid Kiesouw (conditietrainer), Wim Rip (video-analist), Mart van den Heuvel (teammanager, blijft wel verbonden aan PSV). Spelers Teruggekeerde huurlingen: Maxi Romero (Vélez Sarsfield), Hidde Jurjus (De Graafschap), Jeroen Zoet (FC Utrecht), Dante Rigo (Sparta), Armando Obispo (Vitesse), Mauro Júnior (Heracles Almelo). Vertrokken: Ibrahim Afellay, Daniel Schwaab, Yanick van Osch (transfer naar Fortuna Sittard), Luuk Koopmans (transfer naar ADO Den Haag), Konstantiunos Mitroglu (terug naar Olympique Marseille), Ricardo Rodríguez (terug naar AC Milan).

