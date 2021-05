Twee wereldbekers en dan weet Van der Poel waar hij staat op weg naar Tokio

De wereldbekers zijn niet alleen een interessante test voor Van der Poel, er zijn in Albstadt en Nové Mesto ook punten te verdienen op basis waarvan de startrijen voor de olympische race worden bepaald. Hoe meer punten Van der Poel haalt, hoe meer hij van voren mag starten; een belangrijke factor in het mountainbiken.

De World Cup in Albstadt is de eerste van de twee mountainbikewedstrijden van het seizoen waar Van der Poel zich kan meten met de wereldtop. Volgende week rijdt hij ook de wereldbeker in het Tsjechische Nové Mesto, maar de twee World Cups daarna slaat hij over om weer de switch naar de weg te maken; de Tour de France staat namelijk ook nog op zijn programma.

Na de WK veldrijden - waar hij zijn derde regenboogtrui op rij won - en een druk voorjaarsprogramma op de weg met imponerende zeges in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, richt Van der Poel zich nu op zijn belangrijkste doel van het jaar: de olympische mountainbikerace in Tokio.

Bovendien is er nog een tweede startplaats te verdienen voor Nederland bij de eerste twee World Cups, die nog meetellen voor de olympische kwalificatie.

Nederland staat op de ranglijst bij de mannen nu achtste, wat goed is voor één startplaats. Als Nederland zich bij de beste zeven landen weet te scharen, dan kunnen er twee mannen gaan. Dat zou goed nieuws zijn voor Milan Vader, die ook aan de olympische eis heeft voldaan.

Bij de vrouwen staat Nederland zesde, waardoor er zowel voor Anne Terpstra als Anne Tauber tickets beschikbaar zijn.

Lang geleden

De laatste keer dat Van der Poel aan de start van een wedstrijd stond, was in de Ronde van Vlaanderen, ruim een maand geleden. Hij was dicht bij zijn tweede zege op rij, maar verloor de sprint van Kasper Asgreen. Voor de koers had de Nederlands kampioen de verwachtingen al enigszins getemperd door te zeggen dat hij zich niet zo super meer voelde door het drukke programma dat hij achter de rug had.

De week na Vlaanderen nam Van der Poel wat rust en daarna begon hij met trainen op zijn mountainbike, die hij al lang niet had aangeraakt in wedstrijdverband.

De laatste keer dat Van der Poel een mountainbikewedstrijd reed, is maar liefst 21 maanden geleden. In augustus 2019 versloeg hij olympisch- en veelvoudig wereldkampioen Nino Schurter in Lenzerheide en sindsdien kwam hij niet meer in actie in wedstrijden, ook omdat alle wereldbekers vanwege het coronavirus werden afgelast.