'Fietsraves' om mentale problemen jongeren: 'Gaat niet om missen van feestjes'

Veel jongeren ervaren sinds het begin van de coronacrisis mentale problemen. Om daar 'op een positieve manier' aandacht voor te vragen, stappen een paar honderd tieners en twintigers vanavond in negen steden op de fiets, zegt Tessa Di Corrado, de initiatiefnemer van de actie. Ze noemt het een 'fietsrave'.

"Een fietsrave is eigenlijk een feestje op een fiets maar wel met een serieuze boodschap in ons geval", legt de initiator van Fiets voor je Leven uit in het NOS Radio 1 Journaal. "In elke stad is een bakfiets omgetoverd tot een soort dj-tafel, dus dat belooft wel een hele happening te worden."

De 'fietsraves' vinden om 19.00 uur plaats in Eindhoven, Utrecht, Maassluis, Leeuwarden, Hilversum, Haarlem, Katwijk, Rotterdam en Zaandam. Eerder werd al gefietst in Amsterdam, Groningen en Utrecht. Overmorgen is Alkmaar aan de beurt.

Psychische problematiek

In Berlijn en Liverpool waren al soortgelijke initiatieven. "Ik heb daar mijn inspiratie vandaan gehaald. Daar zag ik wat video's vandaan komen. Toen dacht ik meteen dat het helemaal bij ons land past om ook op de fiets te gaan demonstreren", zegt Di Corrado.

Achter het vrolijke uiterlijk van de optochten schuilt een serieuze boodschap. Di Carrado vindt het belangrijk dat de psychische problematiek onder jongeren op een positieve manier onder de aandacht wordt gebracht. "Het gaat niet om het missen van feestjes of niet naar de kroeg kunnen gaan maar om mensen die eetstoornissen, angststoornissen en depressies ontwikkelen."

Zorg vastgelopen

De zorg voor jongeren met ernstige psychische problemen zoals eetstoornissen, depressie en suïcidaliteit is vastgelopen, bleek vorige maand uit onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. "Corona heeft de problematiek die er al was voor de jeugd-ggz verder vergroot, verdiept en verscherpt", zei hoofdinspecteur Korrie Louwes.

Gemeenten krijgen voor dit jaar 613 miljoen euro extra om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Met het geld kunnen de wachttijden in de jeugd-ggz worden aangepakt en kan de crisiscapaciteit worden uitgebreid, zegt staatssecretaris Blokhuis.

Maar toch overwegen veel kinder- en jeugdpsychiaters te stoppen met het behandelen van kinderen, vanwege toegenomen regeldruk en omslachtige bureaucratie sinds de jeugdzorg werd verplaatst van het Rijk naar de gemeenten.