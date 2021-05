Wekdienst 7/5: Laatste dag voor belastingaangifte • EU-top in Portugal

Er zijn zonnige perioden, maar er ontstaan ook stapelwolken. Landinwaarts is nog een enkele bui mogelijk. De temperatuur schommelt in de middag rond 13 graden.

Goedemorgen! Het is de laatste dag dat je belastingaangifte kan doen en De Graafschap kan promoveren naar de Eredivisie.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Portugal is een top van Europese regeringsleiders, die praten over sociaal beleid: over een verhoging van het minimumloon, de aanpak van jeugdwerkloosheid en voldoende betaalbare huizen. Demissionair premier Rutte volgt de top vanuit Den Haag, hij laat verstek gaan vanwege de coronacijfers.

Tot en met vandaag kan de belastingaangifte worden gedaan. Vanwege een hardnekkige technische storing aan het begin van het aangifteseizoen, werd die periode eerder nog verlengd met een week. Mocht het niet lukken, dan moet je uitstel aanvragen. Tot nu toe zijn er 9,4 miljoen aangiftes gedaan.

Promoveert De Graafschap naar de Eredivisie? De club uit Doetinchem speelt tegen Jong Ajax en moet winnen om de hoogste competitie te halen.

Wat heb je gemist?

Nederlandse universiteiten verwachten komend studiejaar een toename van 5 procent in het aantal studenten. Hogescholen zien juist een daling van zo'n 7 procent in de aanmeldingen.

Vorig jaar steeg het aantal aanmeldingen bij beide onderwijstypen met zo'n 10 procent. Dat kwam door het wegvallen van de centrale examens door de coronacrisis, en doordat weinig studenten een tussenjaar namen.

Universiteiten verklaren de nieuwe stijging van dit jaar doordat meer leerlingen vwo doen en doordat meer studenten van het hbo doorstromen naar de universiteit. Bij hogescholen denken ze juist dat de 'coronapiek' achter hen ligt.

Ander nieuws uit de nacht:

Drie explosies in een nacht in Rotterdam: in een Feyenoord-café en in het portiek van twee flats verspreid over de stad gingen explosieven af. Niemand raakte gewond.

'Duurste medicijn ter wereld' voorlopig niet vergoed: de prijs moet met de helft omlaag en farmaceut Novartis moet instemmen met vergoeding op basis van daadwerkelijke behandelresultaten, zegt het Zorginstituut Nederland.

Jongen van 17 doodgestoken in Den Haag: de jongen werd gisteravond op straat gevonden. De dader of daders zijn voortvluchtig.

En dan nog even dit:

Een buitenaardse primeur voor Coldplay: de nieuwe single Higher Power was voor het eerst horen aan boord van het internationale ruimtestation ISS. De Britse band had speciaal voor de Franse astronaut Thomas Pesquet een optreden opgenomen.

"Op aarde kunnen we momenteel nergens optreden, dus we dachten: laten we het speciaal voor jou spelen", grapte zanger Chris Martin op een videoverbinding met het ISS.