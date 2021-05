Coldplay presenteert nieuwe single in de ruimte

Een buitenaardse primeur voor Coldplay: hun nieuwe single Higher Power is gelanceerd op het internationale ruimtestation ISS. De Britten hadden speciaal voor de Franse astronaut Thomas Pesquet een optreden opgenomen van hun eerste nieuwe werk in twee jaar.

"Op aarde kunnen we momenteel nergens optreden, dus we dachten: laten we het speciaal voor jou spelen", grapte zanger Chris Martin in een videoverbinding met het ISS. "Dit is ons concert voor één persoon."

In de clip is de band te zien met dansende alien-hologrammen: