Laatste dag Belastingaangifte: ondanks storing inmiddels 9,4 miljoen aangiftes

Tot en met vandaag kan de Belastingaangifte worden gedaan. Vanwege een technische storing aan het begin van het aangifteseizoen werd die periode verlengd met een week. Tussen 1 maart en 5 mei verstuurden zo'n 9,4 miljoen mensen hun gegevens. Dat is iets meer dan vorig jaar, toen het er op 1 mei 9,3 miljoen waren.

Vanwege de vijf dagen durende technische storing lukte het niet iedereen om de eerste paar dagen in te loggen. "Maar toen het opgelost was, zagen we een snelle inhaalslag. Dus veel mensen hebben alsnog aangifte gedaan", aldus een woordvoerder van de fiscus.

Goed checken

Door het coronavirus waren een aantal dingen anders dan normaal. Zo adviseerde de Belastingdienst extra goed te kijken naar de vooraf ingevulde gegevens. Zo hebben sommige mensen bijvoorbeeld een betaalpauze voor hun hypotheek gekregen. Die gegevens konden verschillen met de gegevens van de hypotheekverstrekker.

Ook waren er voor een deel van de 1,5 miljoen ondernemers een aantal steunmaatregelen al ingevuld, maar andere maatregelen niet.

Mensen die hulp nodig hebben bij de aangifte, kunnen dat doorgaans krijgen op locatie via bijvoorbeeld de ouderenbond ANBO, de bibliotheek of de Belastingdienst zelf. Vanwege de beperkende maatregelen biedt de fiscus die hulp nu voor het tweede jaar aan via de telefoon. Zo'n 30.000 mensen werden op die manier dit jaar geholpen.

Volgens de Belastingdienst blijft er echter een groep mensen over die op locatie geholpen wil of moet worden. Zij krijgen uitstel van hun aangifte tot september, aldus een woordvoerder. "Het is de hoop dat tegen die tijd fysieke bezoeken weer mogelijk zijn, en de mensen die dat willen die hulp ook echt kunnen krijgen."