De dood loert: achtergebleven munitie gevaarlijk

Fikkie stoken met munitie

De oorlog mag dan voorbij zijn, achtergelaten handgranaten maken nog wekelijks slachtoffers. Vooral nietsvermoedende kleuters en avontuurlijke jonge tieners worden slachtoffer. In het Noord-Hollandse Bergen is deze week een kleuter gedood door een handgranaat die hij in een tuin had gevonden. Een vriendinnetje raakte zo zwaar gewond dat ook voor haar leven wordt gevreesd. Toen de omgeving na het incident werd uitgekamd, werden er nog een tiental handgranaten onder heggen gevonden. "Het wordt hoog tijd dat al de nog achtergebleven oorlogsmunitie eens grondig opgespoord en opgeruimd wordt", concludeert het Nieuw Noordhollands Dagblad.

Quote De dood blijft loeren. Nieuwsblad De Patriot

In Oldenzaal raakten vandaag twee jongens van een jaar of tien gewond toen ze met een vriendje een handgranaat tegen een boom sloegen. Een moet waarschijnlijk een hand missen. "De dood blijft loeren", had een Noord-Hollandse krant eerder al geconcludeerd naar aanleiding van de verwonding van een 13-jarige jongen. Zijn vriendje had "voor de lol" een langwerpig blikken busje naar hem gegooid, dat explodeerde. Het bleek de kop van een Duitse granaat. De twee sleepten bovendien elk een Duitse landmijn mee. Een 16-jarige vriend die dreigde "het ding op het asfalt te kwakken" toen hij daarop werd aangesproken, werd naar het politiebureau gebracht. De mijnen werden later op het voetbalveld gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Gifgas lijkt jeneverkruik Kleine kinderen begrijpen het gevaar niet. Zij zien een blikken busje, een platte doos of een jeneverkruik in plaats van een handgranaat, een landmijn of een fles gifgas. In de pers wordt keer op keer gewaarschuwd voor het gevaar: ouders moeten hun kinderen er beter op wijzen. Soms zijn de explosieven expres achtergelaten. Op een vuilstort in Amsterdam explodeerde eind mei een handgranaat die in een Duits matras was verstopt. Een grote groep kinderen die op de vuilnisberg aan het spelen was raakte gewond, een meisje overleed. In Groningen overleed kort na de bevrijding al een kind toen hij probeerde een handgranaat te demonteren die hij in een loopgraaf had gevonden. Toen hij met een nijptang de sluiting lostrok, explodeerde het. Drie andere kinderen uit het gezin raakten lichtgewond.

In Appingedam was eerder al een van de padvinders die geregeld de geallieerden bijstaan, om het leven gekomen doordat hij ondeskundig met een projectiel omging. In Oss gingen aan het begin van deze maand zes boerderijen en zeven hooibergen in vlammen op doordat kinderen met granaathulzen speelden. "Wanneer enige voorbijganger kinderen met een gevaarlijk projectiel ziet spelen, dient hij onmiddellijk in te grijpen en de eerste de beste militair of politieman te waarschuwen", schreef het Nijmeegs Dagblad al in maart, nadat drie jongens waren gedood toen ze met een hamer op een granaat sloegen. Na de vondst van een stapel van veertien landmijnen op een hoop werd er bij krantenlezers in Noord-Holland op aangedrongen niets zelf op te ruimen. "Indien men iets aantreft, moet direct het Canadese pionierskorps worden gewaarschuwd. Dit chartert dan een aantal Duitse krijgsgevangenen die de obstakels moeten verwijderen."