Hamilton: 'Verstappen heeft kampioensauto en kampioensteam'

"Ik wist helemaal niet dat ik hier al vier keer achter elkaar heb gewonnen. Mijn geheugen is matig", aldus de regerend wereldkampioen die in het verleden al vaker liet blijken dat er soms iets hapert aan zijn actieve herinnering. Zo moet Hamilton doorgaans door journalisten gewezen worden op records die hij op het punt staat te breken. "Ik ben niet zo bezig met getallen en leef bij de dag. Ik weet vaak niet eens waar de volgende grand prix is."

In datzelfde Catalonië rijdt Verstappen komend weekend zijn honderdste grand prix voor Red Bull Racing. En ook de Nederlander moest daar door een ander op worden worden gewezen. "Ik had helemaal niet door dat het er al zoveel waren. De tijd vliegt." Is het extra mooi als hij de honderdste race voor zijn renstal kan bekronen met een zege? Die vraag boeit Verstappen amper. "Het maakt mij niet uit of het nummer 100, 101 of 102 is. Liefst win ik ze allemaal."

Die volgende grand prix is dus in Spanje; de vierde race van het seizoen vindt plaats op de plek waar Max Verstappen in 2016 verrassend zijn eerste Formule 1-race won, dankzij een clash tussen Mercedes-kemphanen Hamilton en Rosberg: het Circuit de Catalunya in Montmélo.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de app en flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting zie je 's avonds in de uitzending van Studio Sport om 18.10 uur.

Een titelstrijd is ook een mentaal spel, weet Hamilton. Hoewel vooral het gevecht met teamgenoot Nico Rosberg (2014-2016) als zodanig werd beschouwd, zegt Hamilton dat hij er niet dol op is. "Ik ben niet zo van de psychologische oorlogsvoering. Ik wil gewoon de beste zijn. Als ik daar alle energie op richt, kan ik groots presteren. Mijn vader zei altijd: je moet niet zoveel praten, laat het op het circuit maar zien."

Hamiltons vijf-op-een-rij-poging wordt geen eitje. Weliswaar won hij dit jaar twee van de drie races, maar Verstappen is een geduchte tegenstander. "Het is lang geleden dat ik zo ben uitgedaagd. Het is heel erg close. Max heeft nu een kampioensteam en een kampioensauto", constateert Hamilton. "Max is klaar voor het duel en is duidelijk hongerig. Mooi. Daar zijn we hier voor. Strijd. Game on!"

Hamilton heeft zich ermee verzoend dat de dominantie voorbij is. "Red Bull gaat veel races winnen. Wij ook, maar er zullen dingen misgaan bij beide teams. Wij hebben onze portie al gehad, maar dat is niet erg. Van fouten leer je. Heel belangrijk is hoe je je revancheert na een moeizaam weekend. Ik weet waar mijn team toe in staat is als ze alles op alles zetten. Terugslaan is een kunst."

Bang dat Verstappen dit seizoen een iets betere auto heeft, is de wereldkampioen niet. "Prachtig dat ik kan vechten met een ander topteam. Dat is leuker dan knokken met een teamgenoot. Het liefst vecht ik zelfs met een team dat net iets beter is."