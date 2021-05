Beslaglegging na misbruik coronasteun • Sinds maanden weer oversterfte

De bedden van de ziekenhuizen van Zuyderland, met vestigingen in Heerlen en Sittard-Geleen, liggen vol. Daarom is er voor onbepaalde tijd een opnamestop ingevoerd voor coronapatiënten, bevestigt een woordvoerder aan de regionale omroep 1Limburg. "Er is gewoonweg geen ruimte meer."

Op de IC zijn er wel nog enkele bedden vrij, maar ook die worden waarschijnlijk snel bezet, zegt het ziekenhuis. Van code zwart is nog geen sprake. Wanneer het ziekenhuis weer coronapatiënten opneemt, is nog onduidelijk. Zaterdag stelde het VieCuri in Venlo ook al een opnamestop in. Een dag later werd die weer opgeheven.