'Duitse RIVM adviseert Janssenvaccin alleen nog voor 60-plussers' • Druk op reguliere zorg neemt iets toe

"De bezetting op campings in Overijssel is behoorlijk", zegt Petra Ellens van Hiswa-Recron tegen RTV Oost. Door corona zijn er nauwelijks Duitsers die vakantie komen vieren in Nederland, maar de Nederlandse gasten maken volgens Ellens veel goed.

"Dat is natuurlijk niet echt verrassend, dat zagen we vorig jaar ook al. De mensen willen er toch op uit, lekker buiten zijn en even weg uit de dagelijkse sleur. Opvallend is dat steden vaak worden gemeden en dat men op grote schaal zoekt naar de rust en de natuur."

Volgens Ellens is de bezetting op campings veel hoger dan vorig jaar. Toen waren de campings ook een tijd lang gesloten. Verder hebben veel ondernemers sindsdien geïnvesteerd in privé-sanitair en dat blijkt goed te werken. Wel zijn de kosten wat hoger voor de uitbaters want er komt meer administratie bij kijken en er moet vaker schoongemaakt worden.