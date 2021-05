De Jonge wil advies over vaccinatie zwangeren • WHO keurt Chinees vaccin goed

De ministers-presidenten van Frankrijk, België, Spanje, Denemarken en Zweden roepen de EU op om snel te komen met een Europees verdeelmechanisme waarmee overtollige coronavaccins onder ontwikkelingslanden kunnen worden verspreid. In een brief aan Commissievoorzitter Von der Leyen schrijven ze dat de EU de wereldwijde productie en verspreiding van vaccins een boost moet geven. "Als de EU niets doet, zullen anderen het vacuüm opvullen en de vaccins inzetten als geopolitiek middel."

Er is al een wereldwijd verdeelprogramma voor coronavaccins: Covax, een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie. Eind februari was Ghana het eerste land dat een levering vaccins kreeg via dat programma. De ondertekenaars van de brief aan Von der Leyen willen dat de EU in aanvulling op Covax overtollige vaccins gaat delen met ontwikkelingslanden. "Als alleen mensen in ontwikkelde landen worden ingeënt, dan zal de overwinning op covid-19 van korte duur zijn", schrijven ze.

De ministers-presidenten schrijven in een bijzin dat de EU ervoor moet zorgen dat de kennis van en technologie achter de vaccins proactief wordt gedeeld. Dat sluit aan op de discussie over het al dan niet vrijgeven van de patenten op coronavaccins, die woensdag weer oplaaide nadat de VS zich daar voorstander van had getoond. De EU was altijd tegen zo'n tijdelijke opheffing van de patenten.

Vanavond komen de EU-leiders samen op een top in de Portugese stad Porto over het sociale beleid van de EU. Ook de patentkwestie ligt daar waarschijnlijk op tafel. Maar bij aankomst zei de Franse premier Macron, medeondertekenaar van de brief aan Von der Leyen, dat die kwestie niet de belangrijkste is. "Het gaat om het verspreiden van doses over de wereld." Wat hebben laboratoria aan intellectueel eigendom als ze niet weten hoe ze een vaccin moeten produceren, aldus Macron.