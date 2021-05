Drie explosies vannacht in Rotterdam, vermoedelijk vuurwerkbommen

Bij de explosies zijn geen gewonden gevallen. Een politiewoordvoerder noemt het opmerkelijk dat er drie ontploffingen in één nacht waren, maar zegt dat het te vroeg is om van een verband te spreken.

In Rotterdam zijn vannacht binnen anderhalf uur drie explosies geweest. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om vuurwerkbommen.

De eerste bom ging af om 01.25 uur op het Kreekplein in het zuidelijke deel van de stad. Een Feyenoord-café was doelwit. Om het vuur dat na de ontploffing was ontstaan te blussen, heeft de brandweer een deel van het plafond gesloopt.

Eerder deze week was er ook al een explosie bij een ander supporterscafé, een paar kilometer verderop. Of dat iets te maken heeft met de wedstrijd Feyenoord-Ajax van komende zondag, is onduidelijk.

Portieken

Het tweede explosief ging 25 minuten later af in een flat in Hoogvliet. Het lag in het portiek, dat beschadigd raakte. Enkele buitendeuren van de benedenwoningen hebben ook schade opgelopen. Meerdere woningen werden tijdelijk ontruimd.

De derde bom ging om 03.00 uur af in de wijk Schiebroek. Ook daar was een explosie in een portiek van een flat en werden bewoners van een paar woningen geëvacueerd.