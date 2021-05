Jongen van 17 doodgestoken in Den Haag

In Den Haag is een 17-jarige jongen doodgestoken. De dader of daders zijn voortvluchtig, meldt de politie op Twitter.

Een traumahelikopter en meerdere ambulances werden opgeroepen, maar de inzet van de hulpdiensten mocht niet meer baten. De politie heeft een deel van de straat afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het tramverkeer werd omgeleid.

De steekpartij gebeurde rond 20.30 uur aan de Rijswijkseweg, net voorbij de kruising met de Goudriaankade. De jongen lag voor een supermarkt en kledingreparatiewinkel.

Eerder op de avond werd in het stadsdeel Laak ook al iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het slachtoffers is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het is onduidelijk of die steekpartij iets te maken heeft met het incident op de Rijswijkseweg.