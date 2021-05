Van Gerwen klopt Clayton en komt in punten gelijk met koploper Aspinall

Na de imponerende vertoning van een dag eerder tegen Dimitri van den Bergh beet Van Gerwen zich vast in zijn volgende prooi. Clayton bleek een taaiere tegenstander, maar dat had de Brabander voornamelijk aan zichzelf te wijten door talloze dubbels te missen.

Wat is de Premier League?

De Premier League is na het WK het meest prestigieuze darttoernooi. Vanwege het coronavirus is de opzet dit jaar anders. De eerste negen speelrondes werden in twee blokken gespeeld in Milton Keynes, zonder publiek.

De resterende wedstrijden worden ook in Milton Keynes gespeeld, wederom in twee blokken. Van 5 tot en met 7 mei nog zonder publiek, maar van 24 tot en met 27 mei met maximaal 1.000 toeschouwers. De halve finales en de finale van de Premier League worden op vrijdag 28 mei gespeeld.