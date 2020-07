Goud is duurder dan ooit, ook andere edelmetalen in de lift

De goudprijs heeft een recordhoogte bereikt. Om 05.30 uur was de prijs voor een troy ounce (31,1 gram) ruim 1930 dollar, een tientje meer dan het vorige record uit september 2011.

De prijs liep de afgelopen maanden gestaag op en het record van vandaag werd verwacht. Begin maart, voor het begin van de coronacrisis, schommelde de prijs nog rond de 1600 dollar.

Goud geldt in crisistijden als een veilige belegging. De prijs van het edelmetaal is opgestuwd door de zorgen over de wereldeconomie en de zeer lage rentestanden. Ook de nieuwe spanningen tussen de Verenigde Staten en China zouden meespelen. Sommige kenners houden er rekening mee dat de goudprijs verder kan oplopen, tot meer dan 2000 dollar per ounce.

Andere edelmetalen, zoals zilver en platinum, zijn de laatste maanden eveneens flink in prijs gestegen. Daar zijn vooralsnog geen records gebroken.