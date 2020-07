Acht Marokkaanse steden op slot, nachtelijke verkeerschaos

De aankondiging leidde volgens Marokkaanse media op sommige plekken tot een verkeerschaos, door mensen die probeerden voor middernacht de stad te verlaten of juist binnen te komen. In Casablanca werd onder meer een groot busstation bestormd. Op veel wegen stond het vast.

Acht plaatsen zijn sinds middernacht dus op slot: Casablanca en de nabije steden Berrechid en Settat, de 'koningssteden' Fez en Meknes, Marrakesh in het zuiden en Tanger en Tetouan in het noorden van het land.

In Marokko zijn acht steden sinds vannacht afgesloten van de buitenwereld. Niemand mag de plaatsen meer in of uit. De maatregel, een reactie op het stijgende aantal coronabesmettingen, werd pas enkele uren voordat die van kracht werd bekendgemaakt.

Later deze week begint het Offerfeest. Daarvoor gaan doorgaans veel Marokkanen op reis om familie te bezoeken. Hun plannen worden door de nieuwe maatregelen verstoord.

'Coronaregels niet nageleefd'

Gisteren kwamen er in Marokko ruim 600 coronagevallen bij. De autoriteiten zeggen in een persverklaring dat het besluit om de steden af te grendelen is genomen in het licht van "het falen van de meerderheid van de burgers bij het naleven van preventieve maatregelen zoals social distancing, het dragen van mondkapjes en het gebruik van desinfectiemiddelen".

De acht getroffen steden zijn overigens niet helemaal op slot: veel goederenverkeer gaat gewoon door en ook voor speciale beroepen en mensen met medische problemen worden uitzonderingen gemaakt.