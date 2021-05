Eerste Europese finale ooit voor Villarreal na remise tegen Arsenal

Villarreal heeft voor het eerst in zijn clubgeschiedenis een Europese finale bereikt. Na vier vruchteloze pogingen in het verleden was het de vijfde keer wel raak. Arsenal werd in de return van de halve finales van de Europa League op 0-0 gehouden en dat bleek voldoende.

Na de 2-1 zege in Spanje van een week eerder lag de druk bij Arsenal, dat een doelpunt nodig had om na 2019 opnieuw een gooi te kunnen doen naar de eindzege. Destijds bleek Chelsea in de eindstrijd te sterk (4-1).

De eerste helft in Londen gaf echter weinig hoop. Arsenal stelde hevig teleur en kwam goed weg bij een afstandsschot van de later geblesseerd uitgevallen Samuel Chukwueze (redding Bernd Leno) en een vrije trap van Daniel Parejo (over).

Pierre-Emerick Aubameyang, hersteld van malaria, zorgde voor het enige wapenfeit van Arsenal door de bal op de buitenkant van de paal te volleren. Veel te weinig voor een ploeg die aanspraak wilde maken op een finaleplek.