Man United kan nederlaag in Rome lijden en bereikt finale Europa League

Manchester United heeft net als in 2017 de finale van de Europa League bereikt. Toen won het in de finale van Ajax, nu is Villarreal de opponent. United verloor in de halve finales het uitduel tegen AS Roma met 3-2, maar dat was na de 6-2 overwinning van vorige week in Manchester ruim voldoende voor een finaleplaats.

Bij United mocht Donny van de Beek voor het eerst in anderhalve maand weer eens beginnen aan een wedstrijd. Rick Karsdorp stond aan de aftrap bij Roma, dat na de ruime nederlaag in Manchester op voorhand voor een schier onmogelijke opgave stond in het Stadio Olimpico. De ploeg die Ajax in de kwartfinales van de Europa League uitschakelde, moest minstens met 4-0 winnen om een finaleplaats veilig te stellen.

Kansen voor Roma

In de eerste minuten kregen de Romeinen meteen twee grote kansen: eerst moest United-doelman David De Gea redding brengen op een inzet van Gianluca Mancini en uit de daaropvolgende corner werkte Henrikh Mchitarjan de bal in het zijnet.

United speelde wat nonchalant en Roma was beter in de eerste helft, maar vlak voor rust deelde Edinson Cavani een genadeklap uit door op aangeven van Fred de 0-1 binnen te schieten.