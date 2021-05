Onrust in Jeruzalem door mogelijke huisuitzetting Palestijnse families

Een van de families die plaats moeten maken, is het gezin van Elissar Abuhassna. "Dit is mijn favoriete plek van het huis", zegt de 22-jarige op de binnenplaats van de woning. Sinds haar geboorte woont ze op deze plek. "Vroeger speelde ik hier buiten met onze buurkinderen. Maar nu hebben we Israëlische kolonisten naast ons wonen."

Palestijnen en mensenrechtenorganisaties verzetten zich tegen het besluit van de rechter tot huisuitzetting, dat ze discriminerend noemen. "Palestijnen die voor 1948 bezittingen hadden in Israël, kunnen geen aanspraak maken op hun huizen en grondgebied daar", zegt Hagit Ofran van actiegroep Peace Now. Volgens haar mag Israël zijn wetten niet gebruiken om inwoners van bezet gebied te verjagen.

De woningen zijn onderwerp van een langslepende politieke en juridische strijd. De Palestijnse bewoners zeggen er sinds de jaren 50 te wonen, nadat ze waren gevlucht uit hun dorpen en steden tijdens de oorlog rond de oprichting van Israël in 1948. Maar volgens de Israëlische autoriteiten is de grond waarop de Palestijnen wonen, in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem, niet van hen. Voor 1948 zou de grond namelijk eigendom zijn geweest van Joodse organisaties.

Aanleiding voor de protesten is een besluit van een Israëlische rechter dat de Palestijnse bewoners van vier huizen in Oost-Jeruzalem hun woningen moeten verlaten. Maandag besluit de rechter naar verwachting of de families nog in beroep mogen tegen hun huisuitzetting.

Ook voor haar gezin is het onzeker hoelang ze nog in hun huis mogen blijven. Van de Israëlische rechter moet de familie de woning uit. "De gedachte dat we ons huis uit moeten is heel stressvol en pijnlijk", zegt Abuhassna. Telkens als ze de deur achter zich dichttrekt, maakt ze zich zorgen. "Ik ben bang dat ze het huis overnemen als we er niet zijn. Dat ik terugkom en kolonisten mijn spullen op straat hebben gezet."

200 gezinnen mogelijk uitgezet

De kwestie over de huizen in de wijk sleept al decennia. Zoals de woning van de buren van Abuhassna gingen ook andere huizen in de buurt al over in de handen van Joodse kolonisten. Volgens de Verenigde Naties worden ruim 200 gezinnen in Oost-Jeruzalem bedreigd met uitzetting, in totaal bijna 1000 mensen. Het gaat in veel gevallen om langslepende bureaucratische procedures.

Volgens de Israëlische autoriteiten gaat het om een zuiver juridische kwestie. "Het spijt me voor de bewoners dat ze eruit moeten", zegt locoburgemeester Arieh King van Jerzualem, "maar het spijt me nog meer voor de eigenaren van de grond dat ze er al die tijd geen gebruik van konden maken."

Politicus King zet zich al jarenlang in voor de vestiging van Joodse Israëliërs in Oost-Jeruzalem. "Door steeds meer Joden naar deze gebieden te halen, stellen we onze toekomst veilig in heel Jeruzalem", zegt hij.