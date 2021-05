Jakobsen ontstemd over uitspraken Groenewegen: 'Geen excuses aangeboden'

Fabio Jakobsen heeft op sociale media zijn onvrede geuit over uitspraken die Dylan Groenewegen heeft gedaan met betrekking tot de ontmoeting die de twee renners hebben gehad. Volgens Jakobsen heeft Groenewegen ook geen excuses aan hem aangeboden.

"Ik was verbaasd toen ik de uitspraken van Dylan Groenewegen las over onze recente ontmoeting. Die ontmoeting was georganiseerd om tot een overeenstemming te komen over het ongeval in Polen", schrijft Jakobsen in het Engels op zijn Instagram- en twitterpagina.

"Het was de bedoeling dat de inhoud van die ontmoeting tussen ons en onze juridische teams zou blijven. Ik ben teleurgesteld over het feit dat Dylan in het openbaar over onze ontmoeting heeft gesproken. Dat zal ik niet doen."