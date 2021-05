Hockeysters Den Bosch en Amsterdam winnen eerste duel in play-offs

Amsterdam viert de treffer tegen SCHC - Orange Pictures

Amsterdam heeft de eerste wedstrijd in de halve finales van de play-offs om de landstitel met 1-0 gewonnen bij SCHC. In de andere halve finale boekte Den Bosch een overtuigende zege op HDM. De Bossche vrouwen wonnen met 4-0, mede dankzij drie goals van Frédérique Matla, de topscorer van het reguliere seizoen. In Bilthoven kwam Amsterdam, de laatste landskampioen van 2019, al na zes minuten op voorsprong: Michelle Fillet pushte feilloos binnen uit een strafcorner. De rest van de eerste helft had de titelverdediger de boel goed onder controle. De ploeg gaf slechts een strafcorner weg en SCHC-aanvallers Pien Dicke en Ginella Zerbo, de nummer twee en drie van de topscorerslijst, kwamen nauwelijks door de Amsterdamse verdedigingslinie heen. In de tweede helft bleef SCHC wel jagen op de gelijkmaker. Een paar minuten voor tijd was Yibby Janssen twee keer dicht bij de 1-1 uit een strafcorner, maar Amsterdam-keepster Anne Veenendaal redde knap. Den Bosch verslaat debutant HDM Den Bosch sloot de reguliere competitie af als koploper, met evenveel punten als Amsterdam. Bovendien trof de Bossche ploeg een onervaren tegenstander, want waar Den Bosch al goed was voor honderd play-offwedstrijden, debuteerde HDM in de play-offs.

Lidewij Welten en haar ploeggenoten vieren de 1-0 van Frédérique Matla - Pro Shots

Bij rust stond het nog 0-0. Topscorer Matla brak pas in het derde kwart de ban door, na zes mislukte pogingen, haar zevende strafcorner te benutten. Via een matig genomen strafbal maakte de Oranje-international er na een klein uur ook 2-0 van. Even later, in de stromende regen inmiddels, was Matla opnieuw trefzeker via een strafcorner, waarna jeugdinternational Noor Omrani vlak voor tijd nog de 4-0 voor haar rekening nam.

Zaterdag de tweede duels Bij de play-offs gaat het om een best-of-three. Komende zaterdag staan Den Bosch-HDM en Amsterdam-SCHC op het programma. Die wedstrijden zijn in een samenvatting te zien bij de NOS. De hoofdwedstrijd is Kampong-Rotterdam (mannen). Dit duel begint om 16.00 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app.