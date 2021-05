Den Bosch heeft weinig moeite met debutant HDM in eerste duel play-offs

Den Bosch heeft een overtuigende zege geboekt op HDM in de eerste wedstrijd van de halve finales van de play-offs. De Bossche vrouwen wonnen met 4-0, mede dankzij drie goals van Frédérique Matla, de topscorer van het reguliere seizoen.

Bij rust was het nog 0-0 in Den Haag bij het duel tussen Den Bosch, dat al goed was voor honderd play-offwedstrijden, en HDM, dat debuteerde in de play-offs.

Matla brak in het derde kwart de ban door, na zes mislukte pogingen, haar zevende strafcorner te benutten. Via een matig genomen strafbal maakte de Oranje-international er na een klein uur ook 2-0 van.

Even later, in de stromende regen inmiddels, was Matla opnieuw trefzeker via een strafcorner, waarna jeugdinternational Noor Omrani vlak voor tijd nog de 4-0 voor haar rekening nam.