VN: tientallen doden bij aanval op dorp Darfur

Bij de aanval op een dorp in de Sudanese regio Darfur zijn volgens de Verenigde Naties ruim zestig mensen om het leven gekomen. Nog eens zestig mensen zouden bij de aanval op zaterdag gewond zijn geraakt.

Zo'n 500 gewapende mannen deden mee aan de aanval op het dorp Masteri, zegt de VN. Huizen zouden zijn geplunderd en in brand zijn gestoken. De aanval en de gevechten die daarop ontstonden zouden ruim een dag hebben geduurd.

Als reactie op de aanval zou een grote groep bewoners een protestactie hebben gehouden bij een opvangplek voor vluchtelingen in de regio, om meer bescherming te eisen.

Onrustige week

De aanval kwam aan het einde van een onrustige week in de West-Sudanese regio. In zes andere dorpen zijn de afgelopen week volgens de VN ook huizen platgebrand. Vrijdag kwamen bij een aanval in het gebied nog twintig mensen om het leven.

Darfur was vanaf 2003 het toneel van een bloedige strijd tussen bevolkingstroepen en de regering van de inmiddels afgezette dictator Omar al-Bashir. Die werd gesteund door milities. Na een periode van relatieve rust laait het geweld nu weer op. Vooral over landbouwgrond wordt gestreden.

"De escalatie van geweld in verschillende delen van de Darfur-regio leidt tot meer ontheemding, brengt het landbouwseizoen in gevaar, leidt tot verlies van levens en levensonderhoud en leidt tot groeiende humanitaire behoeften", zegt de VN in een verklaring.

Gisteren zei de premier van Sudan dat hij militairen naar Darfur wil sturen om burgers en de landbouw te beschermen. Voor ruim een half miljoen mensen in het gebied dreigt honger.