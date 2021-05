De finale van de Europa League gaat tussen Villarreal en Manchester United

Vanavond weten we welke twee clubs op 26 mei in Gdansk in de finale van de Europa League staan. Om 21.00 uur is de aftrap van beide returns in de halve finales.

Arsenal speelt thuis tegen Villarreal, dat de eerste wedstrijd in Spanje met 2-1 won. AS Roma moet thuis een 2-6 nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Manchester United zien goed te maken, maar of dat gaat lukken?