Rotterdamse agent slaat jongen (17) vol in gezicht, biedt excuses aan

Een agent heeft gisteravond een 17-jarige jongen in Rotterdam vol in zijn gezicht geslagen. De agent in kwestie noemt dit achteraf "buitenproportioneel" en heeft zijn excuses aangeboden, samen met zijn leidinggevende.

De politie kwam af op een melding van ernstige geluidsoverlast in het noorden van de stad, zegt een woordvoerder. Het ging om een groep van ongeveer 200 jongeren die eerder op de dag al ergens waren weggestuurd. Volgens de politie hadden zij zich toen verzameld voor een manifestatie, die leek op een "dansevenement".

Ter plaatse stuitte de politie op een geparkeerde auto met een geluidsinstallatie waaruit harde muziek klonk. De jongeren werd opgedragen weg te gaan, maar zij gaven daar volgens de politie geen gehoor aan. Volgens een politiewoordvoerder werd de sfeer daarop grimmig: de jongeren werden "agressief" en zouden agenten hebben uitgescholden. Daarop gebruikte de politie de wapenstok, er werden charges en aanhoudingen uitgevoerd.

De 17-jarige jongen in kwestie, die uit Utrecht komt, bemoeide zich vervolgens met de aanhoudingen, zegt de politie. Op beelden op sociale media is te zien dat de jongen een woordenwisseling heeft met een van de agenten, die op dat moment bezig is met een arrestatie. De agent maant de jongen naar achteren te gaan. Daarop komt er een tweede agent bij, die de jongen dwingt naar achteren te lopen. De jongen geeft hier gehoor aan en loopt bij de agent vandaan.

Die geeft de jongen vervolgens een duw en een forse klap in zijn gezicht. De 17-jarige valt daardoor op de grond, waarna de agent hem de stoep op sleept. Daar houdt hij hem in bedwang met een knie op zijn rug en nek. Samen met vier anderen wordt de jongen uiteindelijk aangehouden.

'Te fel gereageerd'

"De agent in kwestie heeft de dag erna, samen met zijn leidinggevende, contact gezocht met de jongen. Hij zegt te fel te hebben gereageerd en noemt de klap die hij heeft gegeven buitenproportioneel", staat in een reactie van de politie. De zaak tegen de jongen, die voor belediging was aangehouden, is geseponeerd.

Aan de NOS bevestigt een woordvoerder dat er ook een intern onderzoek is gestart naar het voorval, zoals het protocol voorschrijft. Volgens de politie is het nog "te vroeg" om te zeggen of het geweld tot een schorsing zal leiden.