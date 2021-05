Politieactie in Rio de Janeiro loopt uit op bloedbad

Een politieactie in een sloppenwijk van Rio de Janeiro in Brazilië tegen een drugsbende is uitgelopen op een bloedbad. Zeker 25 mensen kwamen om het leven, onder wie een politieman. Zeker tien bendeleden zouden zijn gearresteerd.

De politie viel met gepantserde voertuigen en begeleid door helikopters de wijk Jacarezinho binnen. Er ontstond een vuurgevecht met bendeleden, die probeerden te vluchten over de daken van de huizen.

Rondvliegende kogels kwamen overal terecht en raakten ook een lightrail-treinstel. Twee passagiers raakten lichtgewond.

Tijdens de aanval raakten drie agenten gewond, van wie een bezweek aan zijn verwondingen. Onder de doden aan de kant van de drugscriminelen zijn volgens de politie een aantal leiders van de bende, die de facto de dienst uitmaakt in Jacarezinho.

Niet eerder vielen bij een politieactie tegen drugsgeweld in de stad zo veel doden. Het hoogste aantal tot nu toe, 19, viel in 2007 in de wijk Complexo do Alemão.

Rio de Janeiro kampt net als veel andere grote steden in Brazilië al tientallen jaren met machtige drugsbendes die bepalen wat er gebeurt in de arme wijken, de favelas.