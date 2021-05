Pas 22-jarige Hayter slaat dubbelslag in Ronde van de Algarve

Ethan Hayter heeft de tweede etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De pas 22-jarige Engelsman van Ineos won in de enige bergrit van de vijfdaagse rittenkoers de sprint van een kopgroep van zes man en nam tevens de leiderstrui over van Sam Bennett.

Op de laatste klim van 7,5 kilometer zette Élie Gesbert de finale in gang. De Fransman sprong op imposante wijze weg, maar toch konden vijf man aansluiten, onder wie drie man van Ineos.

Iván Ramiro Sosa hield het tempo hoog, zodat niemand weg kon springen. De sprint was vervolgens een koud kunstje voor Hayter, die zijn tweede overwinning van het jaar behaalde. Eind maart was hij de sterkste in de derde etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Door de namen van twee kanshebbers kon al snel een streep. De Duitser Lennard Kämna kon het tempo bergop niet goed verteren en thuisrijder en voormalig wereldkampioen Rui Costa kwam flink ten val.