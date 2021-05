Verdachte van aanval op persfotograaf in Lunteren langer vast

Een 34-jarige man die is aangehouden voor de aanval op een persfotograaf in Lunteren blijft nog 90 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Gelderland heeft dat vanmiddag bepaald.

De man wordt ervan verdacht dat hij in april met een shovel de journalist in zijn auto van de weg heeft geduwd. De persfotograaf was naar Lunteren gekomen om foto's te maken van een autobrand, maar werd ter plekke met stokken aangevallen door een groep omstanders. Daarop vluchtte hij zijn auto in.

Met de graafmachine werd de auto, met daarin de journalist en zijn vriendin, omgekieperd. Het voertuig kwam uiteindelijk omgekeerd in de sloot terecht en de brandweer moest het stel bevrijden. Beiden raakten licht gewond.

Poging tot doodslag

Omroep Gelderland meldt dat het Openbaar Ministerie de verdachte langer vast wilde houden omdat hem poging tot doodslag wordt verweten. Met die wens ging de rechtbank dus akkoord.

De man werd samen met twee andere verdachten aangehouden voor de aanval. Zij zijn al eerder naar huis gestuurd, maar blijven wel verdacht van openlijke geweldpleging en bedreiging.