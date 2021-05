Geweld en seksueel misbruik bij SOS Kinderdorpen

De liefdadigheidsorganisatie SOS Kinderdorpen is in opspraak geraakt door een misbruikschandaal. Een intern onderzoek heeft opgeleverd dat in twintig landen kinderen het slachtoffer geworden zijn van geweld en seksueel misbruik.

In totaal zijn 22 gevallen onderzocht die speelden vanaf de jaren negentig tot nu, maakte woordvoerder Boris Breyer in München bekend. Het zou gaan om Kinderdorpen in Azië en Afrika, maar de organisatie heeft niet meer details daarover bekendgemaakt.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat er ook sprake was van corruptie, verduistering van gelden en andere overtredingen van de regels.

Excuses

De voorzitter van SOS Children's Villages International heeft excuses aangeboden. "Namens de organisatie verontschuldig ik me bij de kinderen en jongeren, die beschadigd zijn."

Een onafhankelijke commissie gaat nu de misbruikgevallen verder onderzoeken. Ook wordt er een fonds voor de slachtoffers opgericht.

Het onderzoeksrapport toont volgens SOS Children's Villages aan dat berichten over misbruik in het verleden niet serieus zijn genomen, "kinderen en getuigen niet werden geloofd en daders niet ter verantwoording werden geroepen".

SOS Kinderdorpen is een internationale hulporganisatie die vooral kinderen helpt van wie de ouders dat door armoede of gezinsgeweld niet kunnen. In 137 landen worden op deze wijze 65.000 kinderen opgevangen terwijl 347.000 mensen met sociale programma's worden ondersteund. Binnen de organisatie gaat veel geld om, in 2019 was dat 1,4 miljard euro.