Van Vleuten wint in Spanje met imposante solo, inclusief val en bloedende knie

Annemiek van Vleuten heeft met groot vertoon van macht de eerste rit in de Wielerweek Valencia gewonnen. De kopvrouw van Movistar kwam in de rit van 125 kilometer tussen Barxeta en Gandía, met onderweg vier hellingen, solo over de finish met een bloedende knie.

Nadat de laatste vroege vluchters waren ingerekend, gaf Van Vleuten gas. Mavi García sprong mee, maar de Spaanse kon het tempo niet volgen en moest al snel lossen. Van Vleuten bouwde haar voorsprong uit tot bijna vier minuten, waardoor ook een val in de slotfase haar niet van de winst kon afhouden.

Op een video van de organisatie is te zien hoe Van Vleuten na haar val in de afdaling snel weer op een nieuwe fiets springt.